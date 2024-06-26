Çin'e gelen yabancı turist sayısı pandemi öncesi seviyeye yaklaşıyor

SANYA, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yabancı turizm pazarı bu yıl da toparlanmayı sürdürürken, ülkeye gelen yabancı turist sayısının 2019'daki pandemi öncesi seviyenin yüzde 80'ine ulaşması bekleniyor.

Çin Turizm Akademisi, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde, 2023-2024 dönemini kapsayan Çin Yabancı Turizm Kalkınma Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Çin'e uçak seferi ve konaklama olanaklarını aratan yabancı turist sayısı önemli ölçüde artarken, bu durum Çin seyahatine yönelik büyüyen potansiyel talebe işaret ediyor.

Rapora göre Çin kültürü ve yüksek kaliteli yaşam deneyimleri turistik destinasyonların ana cazibe noktalarını oluştururken, ankete katılanların yüzde 60'ından fazlası ülkeye seyahat etmek için en önemli nedenlerinin Çin kültürünü deneyimlemek olduğunu belirtti.

Raporda yerel lezzetler, sağlık hizmetleri ve alışveriş gibi etkileyici deneyimlerin de seyahatler sırasında yapılacaklar listesinde yer aldığı belirtildi.

Ulusal Göç İdaresi tarafından açıklanan istatistiklere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Çin'e gelen yabancıların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç kat artış kaydetti. 2024'ün ilk üç ayında yaklaşık 1,98 milyon yabancı turistin vize muafiyeti politikasından yararlanması ve rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 266 artması dikkat çekti.