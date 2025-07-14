Çin'e Gelen Yabancı Turist Sayısı Artıyor

Çin'e Gelen Yabancı Turist Sayısı Artıyor
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Yaz tatili sezonu ile birlikte Çin'i ziyaret eden yabancı turist sayısı önemli ölçüde artış gösterdi. Beijing ve Shanghai'daki havalimanlarında, geçen yılın aynı dönemine göre büyük artışlar kaydedildi. Çin'in vizesiz geçiş politikaları da bu artışta etkili oldu.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Yaz tatili sezonunun başlamasıyla Çin'i ziyaret eden yabancı turist sayısı artarken daha fazla uluslararası gezgin, sunduğu kadim kültür ve modern canlılığın harmanlanmasından oluşan eşsiz deneyim için ülkeyi tercih etti.

Resmi verilere göre Beijing'in giriş noktalarında 1-10 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1'lik bir artışla 171.000'i yabancı turist olmak üzere 640.000'den fazla gelen ve giden yolcuya hizmet verildi. Bu yılın ilk yarısında Shanghai'ın Pudong ve Hongqiao uluslararası havalimanlarından Çin'e giren yabancı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7'lik artışla 2,56 milyona ulaştı.

Önemli sınır kontrol noktalarındaki göçmenlik makamları, artan talebi karşılamak üzere bekleme sürelerini azaltma ve seyahat deneyimini iyileştirmeye yönelik bir dizi tedbir uygulamaya koydu.

Bu artışta Çin'in yabancı ziyaretçilere yönelik ülkeye giriş politikalarını gevşetmeye devam etmesi etkili oldu. Öte yandan Çin an itibarıyla 55 ülkeye 240 saatlik vizesiz transit geçiş politikası uyguluyor. 47 ülkenin vatandaşlarının da tek taraflı vizesiz giriş hakkı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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