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Çin'e Dönen Kurtarma Ekipleri Havaalanında Çiçeklerle Karşılandı

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Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'na (SRVF) bağlı 22 kurtarma görevlisi Türkiye'deki 11 günlük kurtarma çalışmalarını tamamlayarak Pazar gecesi Çin'in güneyindeki Shenzhen kentine döndü.

Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'na (SRVF) bağlı 22 kurtarma görevlisi Türkiye'deki 11 günlük kurtarma çalışmalarını tamamlayarak Pazar gecesi Çin'in güneyindeki Shenzhen kentine döndü.

Kurtarma ekipleri 8 ve 9 Şubat'ta Türkiye'de depremden zarar gören bölgelere gönderilmişti.

Ekip, depremzedeleri aramak için hiçbir çabadan kaçınmadı ve enkazda mahsur kalan üç kişinin kurtarılmasına yardımcı oldu.

SES 1 (Çince): CHEN YUAN, Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu üyesi:

"Türkiye'de görevimiz hayat kurtarmaktı. Enkaz altında çok sayıda insan vardı. Hayatta kalanları bulmak için gelişmiş yaşam dedektörleri kullandık ve onları mümkün olan en kısa sürede kurtardık. Ayrıca hayatta kalanların bulunabilmesi için hasarlı binaların ve enkazın kaldırılmasına yardımcı olduk. Hasar tespiti konusunda yerel afet ve acil durum yönetimi yetkililerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ile de işbirliği yaptık. Depremzedelere gerekli yardımı sağlayabilmek için onlara verileri ilettik."

SES 2 (Çince): CHEN TAO, Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu üyesi:

"Enkaz alanlarından birinde yerel yönetimden kurtarma ekipleri ve bazı gönüllüler vardı. Çalışmalarımıza güvendiler ve bizden, sonraki kurtarma çalışmasını koordine etmemizi istediler. Onların takdirinden dolayı çok gurur duydum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.(XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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