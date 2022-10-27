Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ocak-Eylül Döneminde 1 Trilyon Yuanı Aştı

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk dokuz ayında Çin ana karasına gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar, fiili kullanımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6'lık artışla 1,00376 trilyon yuana yükseldi.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk dokuz ayında Çin ana karasına gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar, fiili kullanımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6'lık artışla 1,00376 trilyon yuana yükseldi.

ABD doları cinsinden doğrudan yabancı yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9'luk artışla 155,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

Bakanlık verilerine göre hizmet sektörüne doğrudan yabancı yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7'lik artışla 741,43 milyar yuana yükselirken yüksek teknoloji sektörlerine doğrudan yabancı yatırım girişi, bir yıl önceye göre yüzde 32,3 artış sergiledi.

Özellikle yüksek teknolojili imalat sektöründe doğrudan yabancı yatırım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6 artarken yüksek teknolojili hizmet sektöründe bu rakam geçen yıla göre yüzde 27,9 yükseldi.

Söz konusu dönemde Almanya, Güney Kore ve Birleşik Krallık'tan gelen yatırımlar sırasıyla yüzde 114,3, yüzde 90,7, yüzde 39,5 ve yüzde 22,3 artış sergiledi.

Ülkenin iç bölgelerine olan doğrudan yabancı yatırım girişi, yıllık bazda yüzde 34,8 artarken batı bölgelerine olan giriş yüzde 33, doğu bölgelerine olan girişse yüzde 13,3 düzeyinde yükseldi.

Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyen Çin Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Konseyi Sözcüsü Sun Xiao, Çin'deki yabancı sermayeli şirketlerin, Çin pazarı hakkında iyimserliklerini sürdürdüklerini ve Çin'in iş ortamı hakkında genel olarak iyi konuştuklarını söyledi.

Konsey tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete atıfta bulunan Sun, üçüncü çeyrekte yabancı işletmelerin, piyasaya erişim, piyasa rekabetinin teşvik edilmesi, işletme tesislerinin elde edilmesi ve finansal hizmetlerin kullanılması konusunda memnuniyet düzeylerinin, ikinci çeyreğe göre sırasıyla 1,99, 1,84, 1,52 ve 1,43 yüzde puan yükseldiğini dile getirdi.