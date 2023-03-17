Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi Yılın İlk İki Ayında Yüzde 6,1 Arttı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ana karaya yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımın (DYY) 2023'ün ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 268,44 milyar yuana ulaştığını belirtti.

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ana karaya yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımın (DYY) 2023'ün ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 268,44 milyar yuana ulaştığını belirtti.

ABD doları cinsinden ülkeye doğrudan yapılan yabancı yatırım ise, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 39,71 milyar ABD doları oldu.

Bakanlığın Cuma günü yayımladığı veriler, hizmet sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımın 2023'ün ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre 10,1 arttığını, yüksek teknolojili sektörlere yapılan doğrudan yabancı yatırımın ise bir önceki yıla göre yüzde 32'lik bir sıçrama kaydettiğini gösterdi.

Özellikle yüksek teknolojili imalat sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,9, yüksek teknolojili hizmet sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımın ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış kaydettiği belirtildi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri tarafından yapılan yatırımlar yılın ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarken, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) yatırımları ise yüzde 11,8 artış gösterdi.