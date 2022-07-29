Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi Yılın İlk Yarısında Yüzde 17,4 Arttı

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, fiili kullanımdaki Çin anakarasına yapılan doğrudan yabancı yatırımın (DYY), yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 723,31 milyar yuana çıktığı duyuruldu.

Bakanlığa göre, ABD doları bazında giriş, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 21,8 artarak 112,35 milyar dolara yükseldi.

Yüksek teknoloji endüstrilerinde, ilk altı ayda yüzde 33,6 oranında hızlı bir DYY artışı yaşandı. Özel olarak yüksek teknolojili imalat sektöründeki yabancı yatırım yüzde 31,1 artarken yüksek teknolojili hizmet sektöründeki yatırım yüzde 34,4 artış gösterdi.

Hizmet sektörü, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 537,13 milyar yuan yabancı yatırım aldı.

Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan gelen yatırımlar sırasıyla yüzde 37,2, yüzde 26,1 ve yüzde 13,9 arttı.

Çin'in batı bölgesine gelen Ocak-Haziran döneminde DYY'de yüzde 43,9, orta bölgede yüzde 25 ve doğu bölgesindeyse yüzde 15,6 artış bildirildi.