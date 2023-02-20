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Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi Ocak'ta Yüzde 14,5 Arttı

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Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi Ocak'ta Yüzde 14,5 Arttı

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Pazartesi günü, Çin ana karasına yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımın, Ocak ayında yıllık yüzde 14,5 artışla 127,69 milyar yuana ulaştığını bildirdi.

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Pazartesi günü, Çin ana karasına yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımın, Ocak ayında yıllık yüzde 14,5 artışla 127,69 milyar yuana ulaştığını bildirdi.

ABD doları bazında doğrudan yabancı yatırım girişi yıllık yüzde 10 artışla 19,02 milyar ABD dolarına ulaştı.

Bakanlık verilerine göre yüksek teknoloji sektörlerine yapılan doğrudan yabancı yatırımlar Ocak ayında yüzde 62,8'lik hızlı bir artış kaydetti. Veriler, özellikle yüksek teknolojili imalat sektöründeki doğrudan yabancı yatırımın yıllık yüzde 74,5 arttığını, yüksek teknolojili hizmet sektöründeki artışın ise yüzde 59,6 olduğunu gösterdi.

Ülkenin orta kesimlerine yapılan doğrudan yabancı yatırımlar yıllık yüzde 25,9'luk artış gösterdi. Bunu yüzde 21,6 ile batı bölgesi takip etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Güncel Haberler

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