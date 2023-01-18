Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Akışı 2022'de Yüzde 6,3 Arttı

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Çarşamba günü, Çin ana karasına yapılan doğrudan yabancı yatırımın (DYY) fiili kullanımda bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artışla 2022'de 1,23 trilyon yuana çıktığını bildirdi.

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Çarşamba günü, Çin ana karasına yapılan doğrudan yabancı yatırımın (DYY) fiili kullanımda bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artışla 2022'de 1,23 trilyon yuana çıktığını bildirdi.

ABD doları bazında, doğrudan yabancı yatırım girişi 2021 yılına göre yüzde 8 artışla 189,13 milyar ABD dolarına ulaştı.

Bakanlık verileri, imalat sanayinin 2022'de doğrudan yabancı yatırım girişinin bir önceki yıla göre yüzde 46,1 artışla 323,7 milyar yuana ulaştığını, yüksek teknoloji sektörlerindeki girişin ise 2021'e kıyasla yüzde 28,3 arttığını gösterdi.

2022 yılında, Güney Kore, Almanya ve İngiltere'den gelen yatırım, sırasıyla yüzde 64,2, yüzde 52,9 ve yüzde 40,7 artarken, Avrupa Birliği'nden gelen yatırım bir önceki yıla göre yüzde 92,2 gibi keskin bir artış kaydetti.

Ülkenin orta bölgesine doğrudan yabancı yatırım akışı, 2021 yılına göre yüzde 21,9'luk bir artış bildirdi ve bunu yüzde 14,1 ile batı bölgesi izledi.