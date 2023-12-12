Çin'e Brezilya'dan Kahve İhracatı Yüzde 221 Arttı

Brezilya'dan Çin'e yapılan kahve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 221 artış gösterdi. Çin, dünyanın en büyük kahve ihracatçısı ve üreticisi olan Brezilya'dan 1,15 milyon çuval kahve ithal etti.

SAO PAULO, 12 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'dan Çin'e kahve ihracatı 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 221 arttı.

Kahve İhracatçıları Konseyi'nin (Cecafe) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Çin pazarı bu yılın ilk 11 ayında dünyanın en büyük kahve ihracatçısı ve üreticisi olan Brezilya'dan 60'ar kilogramlık 1,15 milyon çuvalı aşkın kahve ithal etti.

Cecafe istatistiklerine göre Çin'e Brezilya kahvesi sevkiyatı 2022 yılının aynı döneminde 358.810 çuval olarak gerçekleşmişti. Çin, 2009 yılından bu yana Brezilya'nın ana ticaret ortağı konumunda.

Cecafe'nin yazılı açıklamasında, "Çin'in Kasım 2023 itibarıyla Brezilya'nın en büyük 10 kahve ticaret ortağı arasında en iyi büyüme yüzdesine sahip olmayı sürdürmesi şaşırtıcı değil" ifadesine yer verildi.