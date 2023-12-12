Üye Girişi
Haberler

Çin'e Brezilya'dan Kahve İhracatı Yüzde 221 Arttı

Güncelleme:
Abone Ol

Brezilya'dan Çin'e yapılan kahve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 221 artış gösterdi. Çin, dünyanın en büyük kahve ihracatçısı ve üreticisi olan Brezilya'dan 1,15 milyon çuval kahve ithal etti.

SAO PAULO, 12 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'dan Çin'e kahve ihracatı 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 221 arttı.

Kahve İhracatçıları Konseyi'nin (Cecafe) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Çin pazarı bu yılın ilk 11 ayında dünyanın en büyük kahve ihracatçısı ve üreticisi olan Brezilya'dan 60'ar kilogramlık 1,15 milyon çuvalı aşkın kahve ithal etti.

Cecafe istatistiklerine göre Çin'e Brezilya kahvesi sevkiyatı 2022 yılının aynı döneminde 358.810 çuval olarak gerçekleşmişti. Çin, 2009 yılından bu yana Brezilya'nın ana ticaret ortağı konumunda.

Cecafe'nin yazılı açıklamasında, "Çin'in Kasım 2023 itibarıyla Brezilya'nın en büyük 10 kahve ticaret ortağı arasında en iyi büyüme yüzdesine sahip olmayı sürdürmesi şaşırtıcı değil" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Brezilya Aralık Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title