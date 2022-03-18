ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDEREN ŞÜPHELİLERDEN 3'ÜNE TAHLİYE

İSTANBUL (DHA) - İSVİÇRE merkezli firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri, kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesi davasında 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 3 tutuklu 10 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Hakim talimatla ifadesi alınan Ali Memiş'in ifadesini okudu. Kaldırım taşını satan firmanın yetkilisi Ali Memiş, "Çerkezköy'de beton boru ve parke taşı imalatı yapmaktayız. 2020 yılının haziran ayında Muammer isimli şahıs iş yerimize geldi. Bizden bordür taşı almak istediğini beyan etti. Ancak hangi firma için geldiğini söylemedi. Fiyat konusunu görüştü. Görüşme sonrası indirim istemiş bunun üzerine şahsı bana yönlendirdiler. Biz normalde satışlarımızı çek üzerinden yaparız. Şahıs bize çekle değil peşin ödeme yapacağını söyledi. Bu nedenle indirim talep etti. Pazarlık yaptık taşın tanesini 10 TL'den satılması konusunda anlaştık. Satış günü başka bir şahıs geldi elden parayı verdi. Fatura istemediğini söyledi. Faturanın kesilmesini de istemiyordum. Biz kesinlikle faturasız satış yapamayacağımızı beyan ettik ve fatura keseceğimizi söyledik. Bunun üzerine şahıs bize başka bir şirketin bilgilerini verdi. Aynı şahıs yanında 50 bin TL getirmişti. Şahsı tanımadığımız için 50 bin TL kapora aldık. Ertesi gün ödeme gelince biz de malzemeleri gönderdik. Bu şekilde ödeme aldıkça sevkiyatı gerçekleştirdik. Sevkiyatı biz yapmadık şahıslar kendi nakliyeleri ile aldılar. Bu şahıslar bizden 1 milyon 498 bin TL'lik kaldırım taşı aldı. Sevkiyat yaklaşık 40 gün sürdü. Ödemelerin tamamı banka yoluyla resmi bir şekilde yapıldı" dedi.

"KALDIRIM TAŞI BENZERİ BİR EŞYA VARDI"

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" 11'er yıl 3'er aydan 33'er yıl 3'er aya kadar, hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsi talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel