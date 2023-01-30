Çin'e ait gemiler Japon kara sularını ihlal etti

Çin'e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları bölgesindeki Minamikojima ve Uotsuri adalarının yakınlarına kadar gelen Çin gemileri, Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

İhlal sonrası bölgeye sevk edilen Japonya Sahil Güvenlik unsurları, Çin gemilerine bölgeden ayrılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Çin gemileri, 10 Ocak'ta da Japon kara sularını ihlal etmişti.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?