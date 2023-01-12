Çin'e ait gemiler Japon kara sularını ihlal etti

Çin'e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Çin gemileri, tartışmalı Senkaku Adaları bölgesinde Uotsuri Adası'nın yaklaşık 20 kilometre güneybatısında Japon ulusal kara suları bölgesine girdi.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin gemilerine bölgeden ayrılmaları yönünde uyarıda bulundu. Söz konusu kara suları ihlali bu yıl ilk kez yaşandı.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?