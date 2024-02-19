Çin'e ait C919 yolcu uçağı Singapur'da hava gösterisi için prova uçuşu gerçekleştirdi

SİNGAPUR, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'e ait C919 yolcu uçağı, yaklaşan hava gösterisine hazırlanmak üzere Pazar günü Singapur'da bir prova uçuşu gerçekleştirdi.

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi tarafından geliştirilen ve aralarında C919'un da bulunduğu beş uçak hava gösterisinde halkla buluşacak.

C919 tipi uçak, 20 Şubat'tan 25 Şubat'a kadar sürecek olan 2024 Singapur Havacılık Fuarı'nda uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

Hava gösterisine Hindistan, Avustralya, Endonezya ve Güney Kore'den akrobasi ekipleri de katılıyor.

Singapur Hava Kuvvetleri hava gösterilerine F-15 savaş uçağı ve Apache saldırı helikopterini gönderecek.

1.000'den fazla katılımcı şirketin yer aldığı etkinliğe 50'den fazla ülke ve bölgeden 50.000 ticari katılımcının gelmesi bekleniyor.