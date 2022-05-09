Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler, yerel saatle 07.00 sıralarında Japon kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Minamikojima Adası'na yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in bölgedeki ihlalinin "kabul edilemeyeceğini" söyledi.

"(Çin) Uluslararası hukuku ihlal ediliyor." diyen Matsuno, ulusal kara sularının güvenliği için Japonya Sahil Güvenliğinin devriye gemileri konuşlandıracağını bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin ait gemiler, bu yıl yedinci kez Japonya kara sularına girdi.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Japonya, Japon, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title