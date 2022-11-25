Çin, Dünyayı Derin Uzay Keşfinde Bilimsel Sorular Sormaya Davet Etti

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Perşembe günü, uzayın derinliklerinin keşfinde önemli bilimsel soruların kendisine iletilmesi için dünya genelinde bir kampanya başlattı.

1 Ocak 2022 tarihinde Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yayınlanan bu fotoğrafta Mars ve yörünge kaşifi görülüyor. (Fotoğraf: CNSA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Perşembe günü, uzayın derinliklerinin keşfinde önemli bilimsel soruların kendisine iletilmesi için dünya genelinde bir kampanya başlattı.

CNSA, kampanyanın, derin uzay araştırmalarının gelişimine katkıda bulunmayı, bu alandaki bilimsel sorular üzerinde uluslararası bir görüş birliği oluşturmayı ve insanlığın karşısındaki ortak problem ve güçlüklerin çözümünü hedeflediğini söyledi.

"Akılları Birleştir, Geleceği Şekillendir" temasıyla düzenlenen ve dünyanın her yerinden uzayın keşfinde çalışan araştırmacı, amatör ve gençlerin katılımına açık olan kampanya 31 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

CNSA, kendisine iletilen fikirler arasından seçtiklerini, Çin'in derin uzay araştırmalarında öncelikli görevler oluşturmada kullanacak.

(İlgili siteler: http://www.dsel.cc/#/components/question, http://www.cnsa.gov.cn/english/index.html)