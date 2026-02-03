Haberler

Çin'in Geliştirdiği Dünyanın İlk Hibrit Motorlu İnsansız Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Tamamladı

Çin'in Geliştirdiği Dünyanın İlk Hibrit Motorlu İnsansız Kargo Uçağı İlk Uçuşunu Tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de geliştirilen YH-1000S, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek hibrit motor teknolojisiyle yeni bir döneme adım attı. Insansız hava aracı, uluslararası lojistik, acil kurtarma ve daha birçok alanda kullanılabilecek.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen dünyanın ilk hibrit motorlu insansız kargo uçağı YH-1000S, salı günü ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Çin Havacılık ve Uzay Aerodinamik Akademisi'ne göre YH-1000S, ilk uçuşunda yeni enerjili araç üreticisiyle ortaklaşa geliştirilen yüksek performanslı hibrit motor sistemiyle donatıldı. Uçak, mayıs ayında ilk uçuşunu gerçekleştiren YH-1000 modeline kıyasla daha kısa kalkış ve iniş mesafesi, artırılmış yük kapasitesi ve daha uzun uçuş menzili sunuyor.

Akademi küresel pazardaki müşteri taleplerini karşılamak üzere tasarlanan insansız hava aracının uluslararası lojistik ve teslimat, acil kurtarma ve afet önleme, yapay hava durumu değişikliği, deniz izleme ve denizcilik denetimi gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti