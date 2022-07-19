Çin Dünyanın En Yüksek İlçesinde Yaşayanları Daha İyi Yaşam Koşulları İçin Başka Bir Yere Taşıyor - Haberler

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Çin Dünyanın En Yüksek İlçesinde Yaşayanları Daha İyi Yaşam Koşulları İçin Başka Bir Yere Taşıyor

Xinhua - Güncel
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Çin Dünyanın En Yüksek İlçesinde Yaşayanları Daha İyi Yaşam Koşulları İçin Başka Bir Yere Taşıyor

LHASA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan dünyanın en yüksek ilçesi olan Tsonyi'de, Salı günü bölge insanlarının yaşam koşullarını düzeltme ve kırılgan durumdaki yerel ekosistemi koruma planının bir parçası olarak ikinci grubun başka bir...

LHASA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan dünyanın en yüksek ilçesi olan Tsonyi'de, Salı günü bölge insanlarının yaşam koşullarını düzeltme ve kırılgan durumdaki yerel ekosistemi koruma planının bir parçası olarak ikinci grubun başka bir yere taşınmasına başlandı. Bölgede yaşayan 300'den fazla kişi, Salı günü sabah saat 7.40 civarında ilçenin Doima kasabasındaki evlerinden ayrıldı ve yaklaşık 1.000 km güneye doğru yeni yerleşim yerleri olan Singpori'ye taşındı. Singpori, 3.600 metre yükseklikteki Shannan şehrinde Yarlung Zangbo Nehri'nin kuzey kıyısında yer alıyor ve bölgesel merkez Lhasa'daki havaalanına sadece 10 km uzaklıkta bulunuyor.

İlçenin dört kasabasındaki taşınma işlemi Ağustos ayı başlarında tamamlanacak ve böylece 2019'da taşınan üç kasaba da dahil olmak üzere, Tsonyi'nin yedi kasabasının tümünün taşınması tamamlamış olacak. Doima kasabasından 70 yaşındaki çoban Garma, "Yeni evime taşındıktan sonra, Buda'ya ibadet etmek için Lhasa ve Shannan'daki manastırları daha sık ziyaret edebileceğim" dedi. Ortalama yüksekliği 5.000 metrenin üzerinde olan Tsonyi ilçesi, toplam 120.000 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Bu ilçe Çin'in en büyük ve en yüksekte bulunan doğa koruma alanı olan Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın bir parçasını oluşturuyor. Yüksek irtifa ve zorlu çevre koşulları sebebiyle ilçe insan yerleşimine uygun değil. Tibet 2019 yılında Tsonyi'deki 2.900 kişiden oluşan ilk grubu Singpori'ye taşımıştı.

Xinhua / Güncel

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