Çin, Dünyanın En Geniş Fiber Optik ve Mobil Genişbant Ağını İnşa Etti

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkililerinden Xie Cun, Cuma günü, Çin'in bilişim ve iletişim sektörünün geçen 10 yılda güçlü büyümesini sürdürdüğünü ve 20 12 yılında 1,08 trilyon yuan olan telekom gelirlerinin 2021 yılında 1,47 trilyon yuana...

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkililerinden Xie Cun, Cuma günü, Çin'in bilişim ve iletişim sektörünün geçen 10 yılda güçlü büyümesini sürdürdüğünü ve 20 12 yılında 1,08 trilyon yuan olan telekom gelirlerinin 2021 yılında 1,47 trilyon yuana (yaklaşık 215,97 milyar ABD doları) çıktığını söyledi. İnternet kullanıcısı sayısının 2012'ye kıyasla yüzde 83 artışla 2021 yılında 1,032 milyara çıktığını söyleyen Xie, Çin'in dünyanın en geniş fiber optik ve mobil geniş bant ağını inşa ettiğini sözlerine ekledi. Çinli yetkili, 2012'den 2021 yılına kadar Çin'in telekomünikasyon altyapısının gelişiminin büyük bir sıçrama kaydettiğini ve şehirler ile kırsal alan arasındaki "dijital uçurumun" önemli ölçüde azaltıldığını söyledi. Xie, bir sonraki adım olarak ülkenin bilişim ve iletişim sektörünün gelişiminin temellerini daha fazla sağlamlaştıracağını, büyümenin yeni itici güçlerini geliştireceğini ve geleneksel sektörlerin dijit al dönüşümünü sağlayacağını söyledi.