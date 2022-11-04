Çin Dünyanın En Fazla 'Uluslararası Sulak Alan Kentlerine' Sahip Ülkesi Oldu

WUHAN/CENEVRE, 4 Kasım (Xinhua) -- Çinli bir yetkilinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, yedi Çin kenti Ramsar Sözleşmesi'nden "uluslararası sulak alan kentleri" sertifikası alırken, Çin bu tür kentlere en fazla sahip olan ülke konumuna geldi.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Chenhu Gölü Sulak Alan Doğa Koruma Alanı'ndaki göçmen kuşlar, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

WUHAN/CENEVRE, 4 Kasım (Xinhua) -- Çinli bir yetkilinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, yedi Çin kenti Ramsar Sözleşmesi'nden "uluslararası sulak alan kentleri" sertifikası alırken, Çin bu tür kentlere en fazla sahip olan ülke konumuna geldi.

Sertifikalar, 5-13 Kasım tarihleri arasında, ana mekanı Çin'in orta kesimindeki Wuhan şehrinde ve paralel oturumu İsviçre'nin Cenevre kentinde olmak üzere hem yüz yüze hem de çevrimiçi düzenlenecek Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 14'üncü Toplantısı'nda (COP14) verilecek.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Qinghali Gölü'ndeki Buh Nehri sulak alanından bir manzara görülüyor, 18 Temmuz 2020. (Fotoğraf: Yang Tao/Xinhua)

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'nin Uluslararası İşbirliği Departmanı Müdür Yardımcısı Hu Yuanhui, Wuhan ve Cenevre'de aynı anda düzenlenen ortak basın toplantısında, COP14'ün ardından 13'ü Çin'de olmak üzere dünya genelinde 43 "uluslararası sulak alan kenti" olacağını söyledi.

Hu, "Bu kentsel sulak alanların ekolojik korunmasının en büyük başarısı" dedi.

Ramsar Sözleşmesi Genel Sekreteri Musonda Mumba, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin'deki (sulak alanların korunmasıyla ilgili) durum cesaret verici" dedi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Sihong ilçesindeki Hongze Gölü Sulak Alanı Manzaralı Bölgesi'nde bir sonbahar manzarası görülüyor, 26 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)

Mumba, sözleşmenin diğer tarafların Çin'in bu öncü rolünü gördüklerinde, sulak alanların korunmasının sadece iklim değişikliği ile mücadeleye değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunmasına da yardımcı olduğunu anlayacaklarını söyledi.

Hu, yeni sertifika alan yedi şehrin; Anhui eyaletinden Hefei, Shandong eyaletinden Jining, Chongqing Belediyesi'nden Liangping, Jiangxi eyaletinden Nanchang, Liaoning eyaletinden Panjin, Hubei eyaletinden Wuhan ve Jiangsu eyaletinden Yancheng kentleri olduğunu açıkladı.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki Poyang Gölü civarındaki Wuxing Ak Turna Koruma Alanı'ndaki bir ak turna, 8 Aralık 2021. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Heilongjiang eyaletinden Harbin, Hainan eyaletinden Haikou, Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nden Yinchuan, Hunan eyaletinden Changde, Jiangsu eyaletinden Changshu ve Shandong eyaletinden Dongying kentleri, 2018 yılından bu yana aynı onuru paylaşan diğer altı Çin şehri olarak öne çıkıyor.

Adını sözleşmenin imzalandığı İran'ın Ramsar kentinden alan, 1971 yılında kabul edilen ve bugün 172 taraf ülkeye ulaşan Ramsar Sözleşmesi, sulak alan ekosistemlerinin korunmasına ve akılcı kullanımına adanmış bir hükümetler arası anlaşmadır.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shangdong eyaletinde bulunan Sarı Nehir Deltası Ulusal Doğu Koruma Alanı'nda uçan kuşlar görülüyor, 25 Aralık 2021. (Fotoğraf: Yang Bin/Xinhua)

Çin, 1992'de sözleşmeyi onaylamasından bu yana, sulak alanların korunması için yasal çerçevenin yanı sıra koruma yönetimi, proje planlama, denetim ve izleme sistemlerini oluşturup geliştirirken, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini aktif olarak yerine getirdi ve bu konuda uluslararası işbirliğini genişletti.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi tarafından yapılan son araştırmaya göre, son 10 yılda Çin'de 64'ü uluslararası, 29'u ulusal ve 1.021'i eyalet düzeyinde öneme sahip olanlar dahil olmak üzere 800.000 hektardan fazla sulak alan yaratıldı veya var olanlar eski haline getirildi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Aba Tibetan ve Qiang Özerk İli'ndeki Ruoergai Sulak Alan Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Huahu Gölü üzerindeki gökkuşağı görülüyor, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Çin'in sulak alanların korunmasına ilişkin yeni yasası Haziran ayında yürürlüğe girdi. Ekim ayındaki Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin raporunda, sulak alanların doğal olarak yenilenmesinin desteklenmesine dikkat çekilerek, sulak alanların korunmasının güçlendirilmesinin gerçek anlamda bir ekolojik medeniyet inşası için olduğu kadar, Çin'in modernleşmesi yolunda kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna dair açık bir işaret de oldu.

Aynı zamanda Ramsar Sözleşmesi Bilim ve Teknik İnceleme Kurulu Başkanı olan Beijing Ormancılık Üniversitesi profesörü Lei Guangchun gibi uzmanlar, COP14'ün ilk kez Wuhan'ı ortak ev sahibi şehir olarak seçmesinin dünya toplumunun Çin'in ekolojik medeniyet kavramını onayladığını yansıttığını söyledi.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei kentindeki Chaohu Gölü çevresindeki bir sulak alan görülüyor, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ye Yuting/Xinhua)

Lei, Ramsar Sözleşmesi çalışmalarına derinlemesine katılımı ve ilgili uluslararası kuralların oluşturulmasıyla Çin'in, küresel sulak alanların korunması ve restorasyonuna kendi deneyim ve çözümleriyle katkıda bulunduğunu da söyledi.