Çin, Dünyanın En Büyük 'Yapay Güneşinin' Çekirdek Bileşenini Tanıttı

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'de, dünyanın en büyük "yapay güneşi" olarak da bilinen dünyanın en büyük nükleer füzyon reaktörünü geliştiren kuruluş Salı günü reaktörün bir çekirdek bileşenini tanıttı.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'de, dünyanın en büyük "yapay güneşi" olarak da bilinen dünyanın en büyük nükleer füzyon reaktörünü geliştiren kuruluş Salı günü reaktörün bir çekirdek bileşenini tanıttı.

Reaktörü geliştiren Çin Ulusal Nükleer Şirketi'ne bağlı Güneybatı Fizik Enstitüsü'ne göre, Termonükleer Deneysel Reaktör'ün (ITER) geliştirilmiş ısı akışlı duvar paneli tamamlanırken performansı tasarım gereklilerinden önemli ölçüde daha yüksek oldu ve böylece seri üretimi uygun hale geldi.

Çin Bilim Günlüğü gazetesinin Salı günü bildirdiğine göre sıcaklığı 100 milyon santigrat dereceyi bulan plazma ile doğrudan temas etmek üzere tasarlanan ITER'in ilk duvar paneli, reaktör çekirdeğinin en önemli bileşenlerinden biri olarak görülüyor.

Dünyanın en büyük ve en önemli uluslararası bilimsel araştırma projelerinden biri olan ITER, füzyon reaksiyonları yoluyla ışık ve ısı yayarak güneşe benzer bir şekilde temiz, karbonsuz enerji ürettiği için "Yapay Güneş" olarak anılıyor.

Proje, Avrupa Birliği, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Rusya tarafından ortaklaşa finanse ediliyor.