Çin, Dünyanın En Büyük Temiz Enerji Koridorunu İnşa Etti

Çin Üç Boğaz Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın toplam kurulu kapasite açısından ikinci büyük santrali olan Çin'in güneybatısındaki Yangtze Nehri'nin üst kısmında yer alan Baihetan hidroelektrik santrali, Salı günü tam kapasite faaliyete geçti.

Çin Üç Boğaz Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın toplam kurulu kapasite açısından ikinci büyük santrali olan Çin'in güneybatısındaki Yangtze Nehri'nin üst kısmında yer alan Baihetan hidroelektrik santrali, Salı günü tam kapasite faaliyete geçti.

Santralin faaliyete geçmesi, Yangtze'deki altı mega hidroelektrik santralinin kaynak zengini batıdan enerji tüketen doğudaki bölgelere elektrik iletmek için çalışan dünyanın en büyük temiz enerji koridorunun tamamlandığına işaret ediyor.

Baihetan'ın tam kapasite faaliyete geçmesi, 16 hidroelektrik üretim ünitesinin sonuncusunun Salı sabahı 72 saatlik bir deneme operasyonunu tamamlaması sonrasında gerçekleşti. Toplam kurulu kapasitesi 16 milyon kilovat olan Baihetan, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletindeki Üç Boğaz Barajı projesinden sonra ikinci sırada yer alıyor.

Çin Üç Boğaz Şirketi'nin Başkanı Lei Mingshan, "Baihetan, her biri dünyanın en büyük tek ünite kapasitesi olan 1 milyon kilovat kapasiteli 16 yerli hidroelektrik üretim ünitesi ile donatılması nedeniyle, Çin'in en yüksek kalitede ekipman imalatında büyük bir atılım anlamına geliyor" dedi.

Lei, Baihetan'ın tam kapasite faaliyetinin, Çin'in enerji yapısındaki değişimi, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın inşası ve bölgesel ekonominin ülkedeki koordineli gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çin Üç Boğaz Şirketi tarafından işletilen Yangtze Nehri üzerindeki altı hidroelektrik santralinin, yılda 300 milyar kilovat-saat elektrik üreterek Çin'in kömür tüketimini 90 milyon ton ve karbon emisyonunu 248 milyon ton azaltması bekleniyor.

Santrallerden dördü (Wudongde, Baihetan, Xiluodu ve Xiangjiaba) Yangtze'nin yukarı kısmındaki Jinsha Nehri üzerinde bulunurken, diğer ikisi (Üç Boğaz Barajı ve Gezhouba) Yangtze'nin orta kesiminde yer alıyor.

Santraller, Yangtze Nehri havzasında taşkın kontrolü, nakliye, su kaynaklarının kullanımı ve ekolojik güvenlik alanlarında önemli rol oynayan 1.800 kilometre uzunluğunda temiz enerji koridoru oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu ve Wuhan'dan bildiriyor. (XHTV)