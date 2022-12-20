Çin, Dünyanın En Büyük Temiz Enerji Koridorunu Tamamladı

CHENGDU, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Üç Boğaz Şirketi, toplam kurulu güç bakımından dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan ve Çin'in güneybatısındaki Yangtze Nehri'nin yukarı kesiminde yer alan Baihetan hidroelektrik santralinin Salı günü tam kapasiteyle çalışmaya başladığını söyledi.

CHENGDU, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Üç Boğaz Şirketi, toplam kurulu güç bakımından dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan ve Çin'in güneybatısındaki Yangtze Nehri'nin yukarı kesiminde yer alan Baihetan hidroelektrik santralinin Salı günü tam kapasiteyle çalışmaya başladığını söyledi.

Baihetan'ın tam faaliyete geçmesi, Yangtze üzerindeki altı mega hidroelektrik santralinin, Çin'in kaynak bakımından zengin batısından enerji tüketiminin yoğun olduğu doğu bölgelerine elektrik iletimi yaptığı dünyanın en büyük temiz enerji koridorunun tamamlanması anlamına geliyor.

Baihetan'ın tam faaliyetine başlaması, santralin hidroelektrik üretimi yapan 16 biriminden sonuncusunun da Salı sabahı 72 saatlik deneme çalışmasını başarıyla tamamlamasının ardından geldi. Toplam kurulu gücü 16 milyon kilovat olan Baihetan, Çin'in iç kesimlerindeki Hubei eyaletinde bulunan Üç Boğaz Barajı projesinin ardından dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali olma özelliğini taşıyor.

Çin Üç Boğaz Şirketi yönetim kurulu başkanı Lei Mingshan, "Baihetan, her biri dünya üzerinde tek bir birimin sahip olduğu en yüksek kapasite olan 1 milyon kilovat kapasiteyle hidroelektrik üretimi yapan 16 yerli yapım hidroelektrik üretim birimine sahip ve bu yanıyla Çin'in son teknoloji ekipman imalatında büyük bir başarıya işaret ediyor" dedi.

Lei, Baihetan'ın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının; Çin'in enerji yapısındaki değişim, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın kurulması ve Çin'in bölgesel ekonomilerinin koordineli gelişimi açılarından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Hepsi de Çin Üç Boğaz Şirketi'nin yönetiminde olan Yangtze Nehri üzerindeki altı hidroelektrik santralinin, her yıl 300 milyar kilovat-saat elektrik üreterek Çin'in yıllık kömür tüketimini 90 milyon ton ve karbon emisyonunu 248 milyon ton azaltması bekleniyor.

Bu barajlardan dördü olan Wudongde, Baihetan, Xiluodu ve Xiangjiaba Yangtze'nin yukarı kolu olan Jinsha Nehri üzerinde bulunurken, diğer ikisi - Üç Boğaz Barajı ve Gezhouba - ise Yangtze'nin orta kesiminde yer alıyor.

Toplam 1.800 km uzunluğunda bir temiz enerji koridoru oluşturan bu altı baraj aynı zamanda Yangtze Nehri havzasında sel kontrolü, nakliye, su kaynaklarının kullanımı ve ekolojik güvenlik konularında önemli roller oynuyor.