Çin, Dünyanın En Büyük Tamamen Elektrikli Konteyner Gemilerini İnşa Ediyor

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki bir tersanede 10.000 ton sınıfında yer alan dünyanın en büyük tamamen elektrikli üstü açık konteyner gemilerinin inşasına başlandı.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinde çarşamba günü çıkan habere göre her biri yaklaşık 740 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kapasiteli iki akıllı konteyner gemisi an itibarıyla Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde inşa ediliyor.

Okyanusta ilerleyebilen elektrikli gemilerin inşası, Çin'in deniz taşımacılığı sektörü için sıfır emisyonlu dönemin başlangıcını müjdeliyor. Çin 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedeflerini duyurmuştu.

Konteyner işlem hacmi dünya genelinde ilk sırada yer alan Çin'in uluslararası deniz taşımacılığı hacmi ise 2023 yılında küresel toplamın yaklaşık üçte birini teşkil etti.

Yapımı devam eden yaklaşık 128 metre uzunluğa sahip kargo gemileri 11,5 deniz mili azami hıza ulaşacak şekilde tasarlandı. Gemiler konteyner şeklindeki 10 bataryadan güç alacak. Limana yanaşan gemiler, kıyıdaki yüksek voltajlı elektrik kaynağından şarj edilebilecek ya da hızlı enerji ikmali için bataryalarını değiştirebilecek.

Gemi teknisyenlerinden Xu Haibo, "Kullandığımız lityum bataryaların toplam güç çıkışı 1.900 kilovat. Bu, Çin'deki en büyük kapasiteyi temsil ediyor" dedi.

Gemiler, diğer akıllı özelliklerin yanı sıra açık sularda otonom navigasyon yeteneğiyle de donatıldı.

Xu, gemilerin Temmuz 2025'te denize indirilmesinin planlandığı ve ilk geminin 2026 yılına kadar hizmete girmesinin beklendiğini söyledi.