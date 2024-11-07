Üye Girişi
Haberler

Çin, Dünyanın En Büyük Tamamen Elektrikli Konteyner Gemilerini İnşa Ediyor

Çin, Dünyanın En Büyük Tamamen Elektrikli Konteyner Gemilerini İnşa Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 10.000 ton sınıfında tamamen elektrikli üstü açık konteyner gemilerinin inşasına başladı. Gemiler, elektrikli olarak çalışacak ve sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda deniz taşımacılığı sektöründe devrim yaratmayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki bir tersanede 10.000 ton sınıfında yer alan dünyanın en büyük tamamen elektrikli üstü açık konteyner gemilerinin inşasına başlandı.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinde çarşamba günü çıkan habere göre her biri yaklaşık 740 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kapasiteli iki akıllı konteyner gemisi an itibarıyla Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde inşa ediliyor.

Okyanusta ilerleyebilen elektrikli gemilerin inşası, Çin'in deniz taşımacılığı sektörü için sıfır emisyonlu dönemin başlangıcını müjdeliyor. Çin 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedeflerini duyurmuştu.

Konteyner işlem hacmi dünya genelinde ilk sırada yer alan Çin'in uluslararası deniz taşımacılığı hacmi ise 2023 yılında küresel toplamın yaklaşık üçte birini teşkil etti.

Yapımı devam eden yaklaşık 128 metre uzunluğa sahip kargo gemileri 11,5 deniz mili azami hıza ulaşacak şekilde tasarlandı. Gemiler konteyner şeklindeki 10 bataryadan güç alacak. Limana yanaşan gemiler, kıyıdaki yüksek voltajlı elektrik kaynağından şarj edilebilecek ya da hızlı enerji ikmali için bataryalarını değiştirebilecek.

Gemi teknisyenlerinden Xu Haibo, "Kullandığımız lityum bataryaların toplam güç çıkışı 1.900 kilovat. Bu, Çin'deki en büyük kapasiteyi temsil ediyor" dedi.

Gemiler, diğer akıllı özelliklerin yanı sıra açık sularda otonom navigasyon yeteneğiyle de donatıldı.

Xu, gemilerin Temmuz 2025'te denize indirilmesinin planlandığı ve ilk geminin 2026 yılına kadar hizmete girmesinin beklendiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri

Ünlü şarkıcı duruşma salonuna alındı, koridor sloganlarla inledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MASTERCHEF NİGİRİ (SUSHİ) TARİFİ! Nigiri nasıl yapılır, Nigirizuşi malzemeleri neler? MASTERCHEF NOODLE TARİFİ! Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta potaya kim girdi? Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir? Masterchef 7 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.