Çin, Dünyanın En Büyük Elektrikli Araç Şarj Ağını Kurdu

Güncelleme:
Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi, 2021-2025 Beş Yıllık Planı kapsamında dünyanın en büyük elektrikli araç şarj ağının kurulduğunu ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının %60'a yükseldiğini açıkladı.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) dünyanın en büyük elektrikli araç şarj ağını kurduklarını söyledi.

Wang, salı günkü basın toplantısında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemini de oluşturduklarını belirtti. Wang, bunun sonucunda yenilenebilir enerjinin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesindeki payının yüzde 40 civarından yüzde 60'a yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
