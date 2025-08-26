Çin, Dünyanın En Büyük Elektrikli Araç Şarj Ağını Kurdu

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) dünyanın en büyük elektrikli araç şarj ağını kurduklarını söyledi.

Wang, salı günkü basın toplantısında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemini de oluşturduklarını belirtti. Wang, bunun sonucunda yenilenebilir enerjinin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesindeki payının yüzde 40 civarından yüzde 60'a yükseldiğini kaydetti.