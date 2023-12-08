Çin, Dünyanın En Büyük Akıllı İmalat Uygulama Pazarı Haline Geldi

Çin, 10.000'den fazla dijital atölye ve akıllı fabrika inşa ederek dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama pazarı haline geldi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de Çarşamba günü başlayıp Cuma gününe kadar süren 2023 Dünya Akıllı İmalat Konferansı'ndaki konuşması sırasında söz konusu verileri açıkladı.

NANJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin, 10.000'den fazla dijital atölye ve akıllı fabrika inşa ederek dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama pazarı haline geldi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de Çarşamba günü başlayıp Cuma gününe kadar süren 2023 Dünya Akıllı İmalat Konferansı'ndaki konuşması sırasında söz konusu verileri açıkladı.

Xin, akıllı imalatın, endüstriyel sistemlerin optimizasyonunu ve imalat biçiminin dönüşümünü teşvik eden kilit bir güç haline geldiğini kaydetti.

Xin, Çin'deki akıllı imalat ekipmanı, endüstriyel yazılım ve sistem çözümleri gibi destekleyici endüstrilerin toplam değerinin sadece 2022 yılında 4 trilyon yuanı (yaklaşık 559 milyar ABD doları) aştığını ve ülke genelinde yaklaşık 2.000 fabrikada 5G teknolojilerinin uygulandığını belirtti.

Jiangsu eyalet yönetimi, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve Çin Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen bu yılki konferansın teması; akıllı, dijital ve bağlantılı dönüşüm ile dijital-gerçek ekonomi entegrasyonu ve inovasyonu olarak belirlendi.