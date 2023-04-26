Çin "Dünyanın Çatısını" Korumak İçin Dönüm Noktası Niteliğindeki Yasayı Onayladı

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi, "dünyanın çatısı" diye bilinen Qinghai-Tibet Platosu'nun hassas ekosistemini korumak için bir yasa çıkardı.

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi, "dünyanın çatısı" diye bilinen Qinghai- Tibet Platosu'nun hassas ekosistemini korumak için bir yasa çıkardı.

Ulusal Halk Kongresi'nin Çarşamba günkü daimi komite oturumunda kabul edilen yasa, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Yangtze Nehri Koruma Yasası, Sarı Nehir Koruma Yasası ve Kara Toprak Koruma Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Qinghai- Tibet Platosu için uygulamaya konulacak ekolojik koruma yasası, Çin'in özel bölgelere yönelik yasalarının devamı niteliğinde. Ancak yeni yasanın önemi, plato bölgesinin çok ötesine geçiyor.

SES (Çince): SES (Çince): WANG XİANGTAO, Tibet Tarım ve Hayvancılık Üniversitesi'nden doçent:

"Qinghai-Tibet Platosu, büyük ve nispeten ilkel bir dağ ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Yalnızca 'su kulesi'ni koruyarak oluşturulacak sağlam bir ekolojik çevre, plato halkı için evrensel bir refah sağlayabilir. Ekolojik uygarlığın inşası, sistemlere dayanmalıdır. Doğaya saygı, uyum ve koruma ilkesi vurgulanmalı, bölgesel kalkınmada ekolojik korumaya öncelik verilmelidir. Berrak sular ve yemyeşil dağlar ancak bu şekilde paha biçilmez bir değer haline gelebilir."

Yaklaşık 2,58 milyon kilometrekarelik bir alana sahip olan Qinghai-Tibet Platosu, Çin'in batısında eyalet düzeyindeki altı bölgeyi kapsıyor. Plato yaklaşık 3 milyar insana fayda sağlayan Yangtze Nehri, Sarı Nehir ve Lancang Nehri gibi Asya'nın birkaç büyük nehrinin kaynağı.

Yasa, plato ekoloji güvenliğinin ana hatlarını belirlerken, koruma ve restore etme önlemlerini, risk önleme ve kontrol ile koruma önlemlerini ve denetimi şart koşuyor.

Yasa, tasarı halindeyken biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin geliştirilmiş hükümleri de kapsayan haliyle geçen yılın sonlarında ikinci aşamaya girdi. Üçüncü aşamanın başında ise karla kaplı dağların, buzulların ve donmuş toprağın korunmasının altı çizildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Lhasa kentinden bildiriyor.(XHTV)