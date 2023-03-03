Çin, Dünya'ya Yakın Bir Asteroidi Örneklemek İçin Tianwen-2 Misyonunu Başlatıyor

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin, Dünya'ya yakın küçük bir asteroidi hedefleyen yeni bir gezegenler arası görev başlatmayı planlıyor.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin, Dünya'ya yakın küçük bir asteroidi hedefleyen yeni bir gezegenler arası görev başlatmayı planlıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) açıklamasına göre, planlanan Tianwen-2 misyonu, 2016 HO3 isimli bir asteroid üzerinden örnekler topladıktan sonra Dünya'ya dönecek ve ardından ana kuşak kuyruklu yıldızı 311P'ye doğru tekrar yola çıkacak.

CNSA Perşembe günü yayımladığı duyuruda, misyonun resmi onay aldığını ve bilim insanlarının Nisan ayında Tianwen-2 bilimsel keşfi ve misyonun veri işleme teknolojileri hakkında akademik bir seminer düzenleyeceğini açıkladı.

Tianwen-2, Çin'in Tianwen gezegen çalışmaları serisindeki ikinci misyon. Bir yörünge aracı, iniş aracı ve gezginden oluşan Tianwen-1, 23 Temmuz 2020'de fırlatılmıştı.

Uzay İdaresi, Tianwen-1 misyonunun geçen iki yılda Dünya'ya bir veri akışı aktararak birçok gezegenler arası keşfe katkıda bulunduğunu ve kızıl gezegenle ilgili çok sayıda görevi yerine getirmeye devam edeceğini bildirdi.