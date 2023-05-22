Çin, Dünya'nın manyetik alanını incelemek için iki uyduyu uzaya yolladı

Çin, Dünya'nın manyetik alanını ölçmek ve etkilerini gözlemlemek üzere iki araştırma uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, Dünya'nın manyetik alanını ölçmek ve etkilerini gözlemlemek üzere iki araştırma uydusunu uzaya gönderdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, "Makau Bilim 1" adı verilen uydu çifti, dün, Long March 2C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Her biri yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki uydular, Alçak Yer Yörüngesi'nde 400 ve 500 kilometre irtifadaki farklı konumlara yerleşti.

Uyduların, Dünya'nın manyetik alanının hassas ölçümünü yapıp etkileri gözlemleyerek, nasıl oluştuğu, nasıl korunduğu ve zaman içinde nasıl değiştiğinin anlaşılmasına yönelik verileri sağlaması amaçlanıyor.

Uydulardan ilki, hassas manyetometre donanımıyla manyetik alanın gücünü ve yönünü ölçerken, diğer uydu manyetik alanın uzay çevresini, özellikle yüksek enerji parçacıklarını ve Güneş'ten gelen X-ışınlarını nasıl etkilediğini izleyecek.

Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknoloji Şirketi ile Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi tarafından üretilen uyduların ölçüm ve gözlem donanımları Makau Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirildi.

Uydular, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) üç uydudan oluşan Swarm ve Çin-İtalya ortaklığı Canghıng 1 görevlerine benzer çalışmalar yürütecek.

Güney Atlantik Anomalisi'ni inceleyecek

Dünya'nın aşırı sıcak dış kabuğunda akan sıvı metallerin yarattığı manyetik alan, gezegenin atmosferini muhafaza etmesini, uzaydaki kozmik radyasyondan korunmasını sağlıyor.

Manyetik alanın gücünün yıllar içinde azaldığı gözleniyor. Azalma, özellikle Atlantik Okyanusu'nun güneyinde Güney Amerika ve Güneybatı Afrika arasında belirginleşiyor.

Makau Bilim 1, "Güney Atlantik Anomalisi" adı verilen bu fenomenin sebeplerini araştırarak manyetik alanın nasıl işlediği ve zaman içinde nasıl değiştiğinin anlaşılmasına katkı sağlayacak.