Çin, Dünya'nın Çatısı'ndaki Son Teknoloji Gözlemevini Geliştiriyor

Çin'de "Dünya'nın Çatısı" olarak bilinen Qinghai-Tibet Platosu'nun kuzeyinde yer alan Lenghu, geceleri gökyüzünün açık olması, istikrarlı atmosfer koşulları ve kuru iklimi ile dünyanın en iyi astronomik gözlemevi bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çin'de " Dünya'nın Çatısı" olarak bilinen Qinghai- Tibet Platosu'nun kuzeyinde yer alan Lenghu, geceleri gökyüzünün açık olması, istikrarlı atmosfer koşulları ve kuru iklimi ile dünyanın en iyi astronomik gözlemevi bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Lenghu sahasının inşaatına 2018 yılında başlandı. Tamamlandığında yaklaşık 30 teleskop içeren en az 9 astronomik teleskop projesine ev sahipliği yapacak olan tesisin toplam yatırım değeri 2 milyar yuan (yaklaşık 289 milyon ABD doları) civarında olacak.

SES 1 (Çince): DENG LİCAİ, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi'nde araştırmacı:

"Üç yılı aşkın izleme çalışmasından sonra, Lenghu'yu orta enlemlerdeki diğer önemli uluslararası gözlemevleriyle karşılaştırdık ve en iyisinin Lenghu olduğunu belirledik. Saha, Qinghai-Tibet Platosu'nda uluslararası düzeyde bir optik astronomik gözlemevi ve doğu yarımkürede türünün tek örneği olma özelliğini taşıyor. Bu yüzden gelecekteki uluslararası işbirliği ve ortak gözlemler açısından benzersiz avantajlar barındırıyor."

Yeni inşa edilen projelerden biri olan güneş gözlem tesisi, yakın zamanda test çalışmasına başladı. Güneş Manyetik Alanının Doğru Ölçümü (AIMS) teleskobu, dünyada orta kızılötesi dalga boyunda çalışan ilk güneş manyetik alan teleskobu olma özelliğini taşıyor.

SES 2 (Çince): WANG DONGGUANG, Ulusal Astronomi Gözlemevleri, Huairou Güneş Gözlem İstasyonu Baş Mühendisi:

"Güneş'in manyetik alanı, güneş faaliyetlerinin kaynağı olduğu için güneş fiziğinde son derece önemli bir rol oynar. Projemiz, orta kızılötesi dalga boyu gözlemlerine odaklanıyor. Bu sayede Güneş'in manyetik alanını daha doğru ölçebiliyor ve güneş faaliyetlerine ilişkin daha doğru bir tahmin modeli elde edebiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor. (XHTV)