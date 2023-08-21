Çin, Dünya Gözlemleri İçin Uzaya Yeni Bir Uydu Fırlattı
Güncel Haberler
JİUQUAN, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin yeni bir Dünya gözlem uydusunu Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
JİUQUAN, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin yeni bir Dünya gözlem uydusunu Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Gaofen-12 04 uydusu, Beijing saatiyle 01.45'te Uzun Yürüyüş-4C roketiyle fırlatıldı ve belirlenen yörüngeye başarılı şekilde giriş yaptı.
Uydu; arazi taramaları, kentsel planlama, yol ağı tasarımı, tarımsal verimlilik hesaplamaları ve afet yardım çalışmaları gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 484. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel