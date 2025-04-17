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Çin, Dünya-Ay Bölgesinde Başarıyla İlk Üç Uydu Kümesini Oluşturdu

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Çin, Uzay Kullanımına Yönelik Teknoloji ve Mühendislik Merkezi tarafından gerçekleştirilen projeyle, Dünya-Ay uzayında Uzak Retrograd Yörüngede ilk üç uyduluk kümesini başarıyla oluşturarak uzay keşfi ve iletişim alanında önemli bir adım attı.

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Kullanımına Yönelik Teknoloji ve Mühendislik Merkezi tarafından sağlanan fotoğrafta, uzayın Dünya-Ay bölgesindeki Uzak Retrograd Yörüngedeki üç uydudan oluşan küme görülüyor. Dünya-Ay uzayında Uzak Retrograd Yörüngede dünyanın ilk üç uyduluk kümesini başarıyla oluşturan Çin, uzayın keşfi, kullanımı ve gelecekte mürettebatlı derin uzay keşfinin temelini atmış oldu.

Çin Bilimler Akademisi'nin geliştirdiği ve Uzak Retrograd Yörüngeye konuşlandırılan iki uydu olan DRO-A ve DRO-B ile daha önce fırlatılan Dünya'ya yakın yörünge uydusu DRO-L arasında uydular arası ölçüm ve iletişim bağlantıları kuruldu. Elde edilen başarı salı günü Beijing'de düzenlenen Dünya-Ay uzayı Uzak Retrograd Yörünge keşfi konulu bir sempozyumda duyuruldu.

Uzak Retrograd Yörünge benzersiz bir yörünge türü olarak bilinirken, Dünya-Ay uzayıysa Dünya'dan 2 milyon kilometreye kadar bir mesafeye ulaşan, Dünya'ya yakın ve Ay'a yakın yörüngelerden dışarıya doğru uzanan bölgeyi ifade ediyor. (Fotoğraf: Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Kullanımına Yönelik Teknoloji ve Mühendislik Merkezi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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