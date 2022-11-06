Çin Dünya Açıklık Endeksi'ni Yayınladı, Dünya Ekonomisinde Açıklık Çağrısı Yaptı

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen beşinci Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu sırasında Dünya Açıklık Raporu 2022 ve Dünyada Açıklığın Mevcut Durumu ve Beklentiler Sempozyumu hakkında düzenlenen basın toplantısına katılanlar görülüyor, 5 Kasım 2022 (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- 2008 yılından 2020 yıllarına kadar 129 ekonominin dışa açıklık düzeylerini ölçen Dünya Dışa Açıklık Endeksi, Cumartesi Günü Shanghai'daki beşinci Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yayınlandı.

Dünya Açıklık Endeksi 2020 yılında, 2019'a kıyasla yüzde 0,02 düşerek 0,7491 oldu. Düşüşün başlıca nedeni Kovid-19 pandemisi nedeniyle sınır ötesi sosyal izolasyonun güçlenmesiydi.

İlk kez 2021 yılında yayınlanan endeks, Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu Araştırma Merkezi bünyesindeki Dünya Ekonomi ve Politika Enstitüsü tarafından derlendi. Endeks, 2022 Dünya Açıklık Raporuna dahil edildi.

Endekse göre 2020'de en açık 10 ekonomi Singapur, Almanya, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, İrlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Malta, Fransa ve İngiltere olarak sıralandı.

2012'de 0,7107 olan Çin'in dışa açıklık endeksi 2020 yılında 0,7507'ye sıçrarken, sıralaması ise 47'ncilikten 39'unculuğa yükseldi.

Bu arada endeks, BRICS ve Kuşak ve Yol üzerindeki ekonomilerin daha geniş ölçüde dışa açıldığını gösterdi. Kuşak ve Yol ekonomilerinin dışa açıklık endeksi 2020 yılında, 2019'a göre yüzde 0,4 artışla 0,7218'e, BRICS ülkelerinin dışa açıklık endeksi ise yüzde 0,2 artışla 0,7091'e yükseldi.

2008 yılında en açık ekonomi olan ABD 23. sıraya geriledi.

Raporda, dünyanın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının ortasında, tüm ülkelerin açıklık ve kapsayıcılık yoluyla barışı araması, kazan-kazan işbirliği yoluyla güvenliği geliştirmesi ve ortaklaşa küreselleştirilmiş bir gelecek yaratması gerektiği belirtildi.