Çin, DTÖ Patent Anlaşmazlığını Değerlendiriyor

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Çin ile Avrupa Birliği arasındaki standart temel patent anlaşmazlıklarına ilişkin kararını dikkatle değerlendireceklerini ve konuyu DTÖ kurallarına uygun olarak ele alacaklarını belirtti.

Bakanlık sözcüsünün salı günü yaptığı açıklamada tahkim heyetinin, uzman grubunun kararını destekleyerek hem Çin'in eylemlerinin diğer DTÖ üyelerinin patent haklarının korunmasını etkilemediğini hem de DTÖ kuralları uyarınca fikri mülkiyet yönetmeliklerinin uygulanmasına yönelik tedbirler olarak kabul edilmediğini teyit ettiği belirtildi.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden sözcü, öte yandan heyetin temelden yoksun bir şekilde DTÖ üyelerinin, patent sahiplerinin diğer üyelerin topraklarında haklarını kullanma kabiliyetlerini etkilemekten kaçınması gerektiği şeklinde yanlış bir sonuca vardığını söyledi. Sözcü, DTÖ üyelerinin yükümlülüklerinin bu şekilde aşırı genişletilmesinden duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirdiklerini de kaydetti.

Çok Taraflı Geçici Temyiz Tahkim Düzenlemesi'nin ticari anlaşmazlıkların yasal kanallar yoluyla etkin şekilde çözülmesindeki önemin farkında olduklarını belirten sözcü, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa destekleyerek düzenlemenin düzgün ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak üzere diğer katılımcılarla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.