Çin, Dtö'nün "Hong Kong'da Üretilmiştir" Etiketleriyle İlgili Olarak ABD'ye Yönelik Kararını Memnuniyetle Karşıladı Güncel Haberler BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in, ABD'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen ürünlerde menşei işaretleme şartına karşı Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) verdiği adil kararı memnuniyetle karşıladığı bildirildi. BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in, ABD'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen ürünlerde menşei işaretleme şartına karşı Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) verdiği adil kararı memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Açıklama, bir DTÖ anlaşmazlık komisyonunun ABD'nin Hong Kong ürünlerine koyduğu menşe işaretleme şartının DTÖ kurallarına aykırı olduğu yönünde Çarşamba günü verdiği kararla ilgili soru üzerine yapıldı. Bakanlık, Çin'in ABD tarafının DTÖ kararına saygı göstermesini, somut adımlar atarak yanlışları düzeltmesini ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ve normal ticaret düzenini korumasını umduğunu belirtti. Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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