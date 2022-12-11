Çin, Dtö'nün ABD Vergi Davasıyla İlgili Kararını Yorumladı

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Çin çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ABD'nin Section 232 gümrük vergilerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiği yönündeki kararının Çin tarafından alkışlandığını söyledi.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Çin çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ABD'nin Section 232 gümrük vergilerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiği yönündeki kararının Çin tarafından alkışlandığını söyledi.

Sözcü, bir DTÖ uzman panelinin kararını "nesnel ve adil" olarak nitelendirdi.

ABD, 2018 yılından bu yana "ulusal güvenlik" adı altında bazı DTÖ üyelerinden ithal edilen çelik ve alüminyuma vergi uyguluyor. Sözcü, bu tür eylemlerin özünde tek taraflılık ve korumacılık uygulamaları olduğunu, kurala dayalı çok taraflı ticaret sistemine ciddi zarar verdiğini söyledi.

Sözcü, bu eylemlere sadece pek çok DTÖ üyesi tarafından karşı çıkılmadığını, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri içinde de geniş çapta eleştiri olduğunu ifade etti. Bu karar, DTÖ'nün güvenlik için alınan istisna hükümlerinin, tek taraflılık ve korumacılık için bir "sığınak" olmadığını gösterdi.

Sözcü, Çin'in ABD tarafının DTÖ uzman panelinin kararına saygı göstermesini, DTÖ kurallarına uymasını, yanlışlarını mümkün olan en kısa sürede düzeltmesini ve çok taraflı ticaret sistemini korumak için Çin ve diğer DTÖ üyeleriyle birlikte çalışmasını umduğunu belirtti.