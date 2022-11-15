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Çin Donanması Filosu Eskort Görevinden Döndü

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Çin Donanması Filosu Eskort Görevinden Döndü

HANGZHOU, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin donanmasına ait bir filo, Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarında sivil gemilere eşlik etme görevini tamamladıktan sonra Salı günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin liman kenti Zhoushan'a döndü.

HANGZHOU, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin donanmasına ait bir filo, Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarında sivil gemilere eşlik etme görevini tamamladıktan sonra Salı günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin liman kenti Zhoushan'a döndü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın füze destroyeri Suzhou, füze fırkateyni Nantong ve ikmal gemisi Chaohu'dan oluşan 41. Filosu, Çin'e ve başka ülkelere ait 38 gemiye eşlik etti. Filo, 18 Mayıs 2022'de Zhoushan'dan yola çıkmıştı.

Eskort filosu, 182 günlük yolculuğunda dinlenmek üzere herhangi bir limana girmeden yaklaşık 90.000 deniz mili yol kat etti.

Çin, Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarında gemi koruma operasyonları yürütmek üzere Aralık 2008'den itibaren bölgeye donanma gemileri göndermeye başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aden Körfezi Somali Güncel Haberler

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