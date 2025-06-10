Çin Donanması Batı Pasifik'te Tatbikat Yaptı

Çin Donanması Batı Pasifik'te Tatbikat Yaptı
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, Liaoning ve Şandong uçak gemileri ile Batı Pasifik'te ortak eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Tatbikat, yıllık program çerçevesinde rutin bir eğitim olarak tanımlandı.

Çin donanmasının, iki aktif uçak gemisi ve onlara bağlı harp filolarıyla Batı Pasifik'te tatbikat yaptığı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması Sözcüsü Vang Şüemıng, yaptığı açıklamada, Liaoning ve Şandong uçak gemilerinin Batı Pasifik ve çevresindeki sularda ortak eğitim faaliyetinde bulunduğunu belirtti.

Faaliyetin yıllık program kapsamında, uluslararası hukuk ve pratiklere uygun rutin bir eğitim olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ifade eden Sözcü Vang, tatbikatın, uçak gemilerinin uzak denizlerin korunması ve müşterek muharebe kabiliyetlerini sınamayı hedeflediğini kaydetti.

Çin, Kasım 2024'te iki uçak gemisi ile egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmış, bu iki geminin, filolarıyla ortak harp formasyonu oluşturduğu ilk faaliyet olmuştu.

Halen Liaoning ve Şandong uçak gemilerini aktif şekilde kullanan Çin, üçüncü uçak gemisi Fucien'i 2022'de suya indirmişti. Elektronik katapult sistemi bulunan yeni nesil uçak gemisi, Mayıs 2024'te deneme seyirlerine başlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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