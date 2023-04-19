Çin Donanması Açık Kışla Etkinliklerinde Savaş Gemilerini Sergileyecek

QİNGDAO, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Donanması Qingdao, Shanghai ve Guangzhou gibi 22 şehirde düzenleyeceği açık kışla etkinlikleri kapsamında askeri liman ve kıyı iskelelerinde aktif görevdeki çok sayıda savaş gemisini halka sergileyecek.

QİNGDAO, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Donanması Qingdao, Shanghai ve Guangzhou gibi 22 şehirde düzenleyeceği açık kışla etkinlikleri kapsamında askeri liman ve kıyı iskelelerinde aktif görevdeki çok sayıda savaş gemisini halka sergileyecek.

23 Nisan civarında düzenlenecek etkinliklerde bu savaş gemilerinden bazıları ilk kez halka tanıtılacak.

22-24 Nisan tarihleri arasında Qingdao'daki ana etkinlikler sırasında halk gemilere binebilecek, donanma personeliyle etkileşim kurabilecek ve deniz mili, ışıklandırma ve bayraklar gibi denizcilik unsurlarıyla ilgili bilgi alabilecek.

Farklı şehirlerdeki 62 donanma kışlası da bayrak çekme törenleri, temalı ışık gösterileri, askeri bando gösterileri, forumlar ve denizcilik etkinlikleriyle halka açık olacak.