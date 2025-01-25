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Çin Donanması 46. Filosunu Tamamladı

Çin Donanması 46. Filosunu Tamamladı
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. filosu, 339 gün süren görevinde 160.000 deniz milini aşarak Zhanjiang'a geri döndü.

GUANGZHOU, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. filosu, refakat ve ortak tatbikat görevlerini tamamlayarak cuma günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin kıyı kenti Zhanjiang'daki askeri limana geri döndü.

21 Şubat 2024'te Zhanjiang'dan yola çıkan filo, 339 gün süren yolculuğu boyunca 160.000 deniz milinden fazla yol kat ederek Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki gemilere refakat etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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