Çin, Donanma Gemileriyle Sudan'dan 678 Personelini Tahliye Etti

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin donanmasına ait iki gemi, 678 kişiden oluşan ilk personel grubunu Sudan'dan başarıyla tahliye etti.

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin donanmasına ait iki gemi, 678 kişiden oluşan ilk personel grubunu Sudan'dan başarıyla tahliye etti. Gemiler, Perşembe günü Beijing saatiyle 15.00 sularında Suudi Arabistan'ın Cidde limanına ulaştı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması'nın güdümlü füze destroyeri Nanning ve kapsamlı tedarik gemisi Weishanhu, Çarşamba günü acil tahliye için Sudan'a gönderilmişti.

Gemilerde, gemiye iniş yapabilen bir helikopter ile düzinelerce özel kuvvet üyesi de dahil olmak üzere 490'dan fazla subay ve asker hazır bulunduruldu. Tahliye edilen ilk grupta 668 Çin vatandaşı ve 10 yabancı uyruklu kişi yer aldı.

Böylece, PLA Donanması 3. denizaşırı tahliye görevini gerçekleştirmiş oldu. Donanma daha önce de 2011'de Libya ve 2015'te Yemen'de tahliye görevlerine katılmıştı.