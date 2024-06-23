Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu İstanbul'da Sahne Aldı

İSTANBUL, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sahnelenen "Şiirsel Dans Draması": Efsanevi Bir Manzara Resminin Yolculuğu adlı gösteri Cumartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluştu.

Muhteşem performans ve etkileyici sahne dekoruyla birlikte gösteri izleyicilere Çin kültürünün büyüleyici güzelliklerini yaşattı.