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Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu İstanbul'da Sahne Aldı

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Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sahnelenen 'Şiirsel Dans Draması': Efsanevi Bir Manzara Resminin Yolculuğu adlı gösteri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluştu. Muhteşem performans ve etkileyici sahne dekoruyla birlikte gösteri izleyicilere Çin kültürünün büyüleyici güzelliklerini yaşattı.

İSTANBUL, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sahnelenen "Şiirsel Dans Draması": Efsanevi Bir Manzara Resminin Yolculuğu adlı gösteri Cumartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluştu.

Muhteşem performans ve etkileyici sahne dekoruyla birlikte gösteri izleyicilere Çin kültürünün büyüleyici güzelliklerini yaşattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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