Çin, Doğal Kaynak Arama Çalışmalarında Önemli Atılımlar Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) petrol, doğalgaz ve uranyum arama çalışmalarında önemli atılımlar gerçekleştirdi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Xu Dachun, çarşamba günkü basın toplantısında doğal kaynak geliştirme alanında kaydedilen gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Xu, büyük havzaların derin katmanlarında ve açık deniz derin su alanlarında yapılan yeni keşiflerin, petrol ve gaz rezervlerini ve üretimini artırmada önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Xu, bu sayede yıllık ham petrol üretiminin yaklaşık 200 milyon ton seviyesinde tutulduğunu ve doğalgaz üretiminse 240 milyar metreküpün üzerine çıktığını ifade etti.

Çok sayıda büyük uranyum yatağının da yeni tespit edildiğini belirten Xu, bu keşifler uranyum arz güvenliğini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
