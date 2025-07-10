Çin, Doğal Afetler için 150 Milyon Yuan Yardım Tahsis Etti

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Çin, sel, tayfun ve jeolojik afetlerden etkilenen bölgelerine 150 milyon yuan tahsis ederek yardım çalışmalarını destekleyecek. Fonlar, arama kurtarma, yeniden yerleştirme ve hasar onarımı gibi hizmetlerde kullanılacak.

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin sel, tayfun ve jeolojik afetlerden etkilenen bölgelerindeki yardım çalışmaları için merkezi doğal afet yardım fonundan 150 milyon yuan (yaklaşık 20,97 milyon ABD doları) tahsis etti.

Maliye Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanlığı ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın tahsis edilen acil durum fonları, Zhejiang, Fujian, Sichuan, Chongqing, Xizang Özerk Bölgesi ve Gansu olmak üzere altı eyalet düzeyindeki bölgeye dağıtıldı.

Ana sel sezonunun başladığı ülkede bazı bölgelerin sık sık sel ve jeolojik afetlere maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada bu yıl görülen dördüncü tayfun olan Danas'ın güneydoğu kıyı bölgelerini etkileyerek ikincil afetlere neden olduğu ifade edildi.

Afetlerden etkilenen kişilere yönelik arama, kurtarma ve yeniden yerleştirme çalışmalarını desteklemekte kullanılacak fonlar, ikincil afetlerin tespiti ve hasar gören evlerin onarımı gibi görevler için de devreye alınacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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