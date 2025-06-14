Çin, Doğal Afet İzleme Kapasitesini Artırmak İçin Uydu Fırlattı
Çin, doğal afetlere karşı 'uzay-hava-yer' entegre izleme kapasitesini artırmak amacıyla Zhangheng 1-02 adlı elektromanyetik izleme uydusunu uzaya fırlattı.
JİUQUAN, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin büyük doğal afetlere karşı ülkenin "uzay-hava-yer" entegre izleme kapasitesini artırmak amacıyla uzaya elektromanyetik izleme uydusu fırlattı.
Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Zhangheng 1-02 uydusu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleşti.
Kaynak: Xinhua / Güncel