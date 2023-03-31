Çin Doğa Bilimleri Vakfı ve Gates Vakfı'ndan Aşı Geliştirmeye Yönelik Ortak Fon

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) ve Bill & Melinda Gates Vakfı (Gates Vakfı) Perşembe günü duyurdukları ortak programla Çin'de aşı geliştirme alanında ilerleme sağlama ve yenilik getirmeye yönelik bilim sistemleri, araçları ve metodolojileri...

Bir sağlık personeli, Çin'in başkenti Beijing'deki Haidian Bölgesi'nde geçici bir aşılama merkezinde burun yoluyla ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulamadan önce hazırlık yapıyor, 17 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) ve Bill & Melinda Gates Vakfı (Gates Vakfı) Perşembe günü duyurdukları ortak programla Çin'de aşı geliştirme alanında ilerleme sağlama ve yenilik getirmeye yönelik bilim sistemleri, araçları ve metodolojileri için araştırma önerileri çağrısı yaptı.

Program dört alandaki araştırmaları desteklemeyi planlıyor: aşı düzenlemesinin etkinliğini iyileştirmeye yönelik politikalar ve yollar, aşı düzenleyici sistem reformu ve süreç optimizasyonu, aktif pazarlama sonrası farmakovijilans ve aşı etkinliğini, güvenliğini ve üretim kalitesini değerlendiren yeni düzenleyici bilim araçları ve yaklaşımları.

"Bu işbirliği, araştırma stratejileri ve protokolleri geliştirmeyi, yeni model ve metodolojilerin geçerliliğini denetlemeyi ve aşıların tüm yaşam döngüsü yönetiminde uluslararası deneyimden yararlanmayı amaçlıyor" diyen NSFC Başkan Yardımcısı Xie Xincheng, "Ortak programın Çin'in aşı endüstrisinin yüksek kaliteli kalkınmasına katkıda bulunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gates Vakfı'nın Çin Ülke Ofisi Direktörü Zheng Zhijie ise, "Programın, aşı ürünleri ve platformları için yeniliği destekleyecek, aşı güvenliğini ve etkinliğini iyileştirerek daha fazla insana fayda sağlayacak düzenleyici bilimi geliştirmenin yollarını keşfetmeye yardımcı olabileceğini umuyoruz" dedi.

Ortak program en fazla sekiz teklifi finanse edecek. Seçilen her teklif, NSFC'den 750.000 yuana (109.000 ABD doları) ve Gates Vakfı'ndan 125.000 ABD dolarına kadar finansman alacak.

Çin'de temel araştırma ve öncü keşifler için önemli bir finansman kaynağı olan NSFC, internet sitesinde ilgilenen araştırmacıların 31 Mayıs'tan önce iki vakfa çevrimiçi başvuruda bulunmaları gerektiğini belirterek bir başvuru kılavuzu yayımladı.