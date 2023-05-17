Çin Dışişleri Yetkilisi: Çin-Orta Asya İşbirliği Herhangi Bir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor

Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Çin-Orta Asya işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve diğer mekanizmalarla rekabet etme niyetinde olmadığını söyledi.

Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Çin- Orta Asya işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve diğer mekanizmalarla rekabet etme niyetinde olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Orta Asya İşleri Departmanı genel müdür yardımcısı Yu Jun, Çin-Orta Asya Zirvesi öncesi Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında Çin'in bölgenin istikrarına, kalkınmasına ve ortak refahına yardımcı olacak tüm önlemleri desteklemeye istekli olduğunu söyledi.

Yu, Çin-Orta Asya mekanizmasını güçlendirmeye devam etmek için Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin-Orta Asya Zirvesi, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yapılacak.