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Çin Dışişleri, Taiwan İle İlgili ABD Politikalarını Eleştirdi

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Çin, Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'nin Taiwan'a?????? ve TSMC'nin yatırımları üzerinden Taiwan'ın bağımsızlık arayışının sonuçlarını eleştirdi.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'ye yalakalık yapma ve Taiwan'ın çıkarlarını peşkeş çekme şeklindeki "menfur" eylemlerinden dolayı Lai Ching-te'nin başını çektiği Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini sert dille eleştirdi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında çip üreticisi TSMC'nin ABD'deki yatırımlarını genişletmesi, ABD'nin Taiwan'a yüzde 32 gümrük vergisi getirmesi ve Lai Ching-te'nin tüm bu konular hakkında yaptığı büyük eleştirilere yol açan açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

DPP yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışıyla bilinçli şekilde adanın temel stratejik sektörlerini sattığına, ancak bunun karşılığında Taiwan'ın artık ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Zhu, bu durumun ABD ile Taiwan arasındaki sözde sağlam ilişkiye yönelik kasıtlı olarak oluşturulan yanılsamayı yok ettiğini vurguladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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