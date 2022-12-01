Çin Dışişleri Sözcüsü: Kanada Çin'e İftiralarda Bulunarak Kamuoyunu Yanıltmayı Bırakmalı

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Çarşamba günü, Kanada tarafının Çin'e iftiralarda bulunmayı ve kamuoyunu yanıltmayı derhal bırakması gerektiğini söyledi.

Sözcü Zhao bu açıklamayı olağan basın toplantısında Çin'in Kanada federal seçimlerine müdahalede bulunduğu iddiasına cevap olarak söyledi.

Zhao, Çin'in asla başka ülkelerin iç işlerine karışmadığını ve kim olursa olsun tüm ülkelerin diğer ülkelerin iç işlerine karışmasına karşı olduğunu söyledi.

Zhao, Kanada tarafının bu iddiasının "tamamen asılsız" olduğunu da sözlerine ekledi.