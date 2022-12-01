Çin Dışişleri Sözcüsü: Çin, İngiltere'nin İkili İşbirliğini Geliştirmesini Umuyor

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Çarşamba günü, ülkesinin İngiltere'nin Çinli şirketler için adil bir iş ortamı ve ikili işbirliğine elverişli koşullar yaratmasını umduğunu bildirdi.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Çarşamba günü, ülkesinin İngiltere'nin Çinli şirketler için adil bir iş ortamı ve ikili işbirliğine elverişli koşullar yaratmasını umduğunu bildirdi.

Zhao, olağan basın brifingi sırasında, İngiliz hükümetinin Sizewell C nükleer enerji projesi için planlanan yatırımıyla ve Çin Genel Nükleer enerji Grup Şirketi'nin projeden çıkma anlaşmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken bu açıklamaları yaptı.

İngiltere'deki Çin Büyükelçiliği sözcüsünün açıklamalarına atıfta bulunan Zhao, Beijing'in Çinli şirketin kararına saygı duyduğunu söyledi.

Zhao, Çin, İngiltere ve Fransa'nın son yıllarda İngiltere'deki çeşitli nükleer enerji altyapı projelerinde işbirliği yürüttüğünü ve bunların genellikle ilerlemekte olduğunu belirtti.

Zhao, "İngiltere'nin Çinli şirketler için hakkaniyetli, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı ile Çin-İngiltere işbirliği için elverişli koşullar yaratacağını umuyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Çin'in İngiltere'nin değerlerine ve çıkarlarına karşı "sistemik zorluk" çıkardığı şeklindeki sözlerine yanıt olarak Zhao, Çin'in bağımsız ve barışçı bir dış politika izlediğini ve diğer ülkeler için bir tehdit ya da zorluk değil, bir kalkınma ortağı ve fırsat olduğunu söyledi.

Zhao, "Diğer ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği temelinde geliştiriyoruz ve egemenliğimizi, güvenliğimizi ve kalkınma çıkarlarımızı kararlılıkla savunuyoruz" dedi.

Zhao, İngiliz tarafının Soğuk Savaş zihniyetini terk etmesi, sözde "Çin tehdidini" yaymayı bırakması, Çin'e ve Çin ile ilişkilerine nesnel ve rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini ifade etti.