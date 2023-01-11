Çin Dışişleri Sözcüsü: Çin'in Kovid-19'la Mücadele Politikaları Bilime Dayalı ve Etkili

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü, Çin'in Kovid-19'la mücadele politikalarının bilime dayalı, etkili ve Çin'in ulusal gerçekleriyle tutarlı olduğunu ve tarihin sınavına dayanabileceğini söyledi.

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü, Çin'in Kovid-19'la mücadele politikalarının bilime dayalı, etkili ve Çin'in ulusal gerçekleriyle tutarlı olduğunu ve tarihin sınavına dayanabileceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan sözcü, Çin'in daha ölümcül olan Delta ve diğer varyantların yaratabileceği ağır sonuçları tamamen dinamik sıfır Kovid politikası sayesinde bertaraf ettiğini, ciddi vaka ve ölüm oranlarını düşürdüğünü, insanların hayatını ve sağlığını mümkün olan en üst düzeyde koruduğunu vurguladı.

Wang, dinamik sıfır Kovid politikasının Çin'e daha fazla insanı aşılamak için gereken değerli zamanı kazandırdığını ve 2020'de pozitif ekonomik büyüme kaydeden dünyanın ilk büyük ekonomisi olmasını sağladığını kaydetti.

Wang, Çin'in son üç yıldaki ortalama yıllık ekonomik büyüme hızının yaklaşık yüzde 4,5 ile dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ve küresel ekonomik büyümeye önemli katkılar sağladığını belirtti.

Sözcü, Kovid-19'a karşı küresel mücadelenin en yoğun döneminde, diğer ülkelerin pandemiyle mücadelelerine güçlü destek sunan Çin'in küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarını korumada yeri doldurulamaz bir rol oynadığını ve önemli bir tedarik sağlayıcısı olarak hizmet ettiğini hatırlattı.

Wang, "Önce insan ve önce yaşam felsefesinin rehberliğinde, Kovid ile mücadele politikamızı daha hedef odaklı hale getirmek için bilime dayalı olarak iyileştirmeye devam ettik. Çin'in Kovid mücadelesinin başarıları göz önüne alındığında bunun herhangi bir şekilde siyasi manipülasyonu beyhudedir" ifadelerini kullandı.

Sözcü, şu anda Çin'in Kovid durumunun iyiye gittiğini, bazı eyaletlerle şehirlerde enfeksiyon zirvelerinin geçilmiş durumda olduğunu, insanların hayatının ve iş dünyasının hızla normale döndüğünü kaydetti.

Wang, "Talebin toparlanması ve yeni politikaların işlemeye başlamasıyla Çin, dünyaya daha fazla ekonomik canlılık getirerek fırsatlar sunacak ve küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve canlandırmak için daha iyi bir konumda olacak" dedi.